



Шабтай не превратится в марионетку Бен-Гвира



Адвокат Фини Фишлер, сопредседатель Комитета по делам полиции при Ассоциации адвокатов радио 104.5FM и затронул вопрос о том, будет ли комиссар Яаков Шабтай уволен или уйдет в отставку после разногласий с назначенным министром Итамаром Бен-Гвиром в связи с законопроектом об изменении порядка работы полиции.





"Каждое изменение в организационном плане вызывает панику, это психологический фактор. У нас есть машина под названием "полицейский порядок", не менявшийся с 1971 года, с тех пор прошло 52 года, и пришло время исправить то, чего не хватает. Если бы я был Бен-Гвиром, я бы не просил внести изменения в существующий порядок, я бы потребовал полицейский закон", - отметил он.



На вопрос, почему возникла паника вокруг требований Бен-Гвира, Фишлер ответил: "До сегодняшнего дня такого не было. Если Итамар Бен-Гвир научится работать с начальником полиции, они смогут вместе добиться того, что он обещает. Перемены не повредят демократии". Он также заявляет: "Начальник полиции не станет марионеткой или прилежным учеником Бен-Гвира. Солнце взойдет снова, как и каждый день, и вы увидите, что полиция работает как и должна при демократическом режиме".

