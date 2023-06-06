



Шабтай: не хватает кадров, чтобы справиться со вспышкой насилия

В настоящее время полиция Израиля не готова к масштабной вспышке насилия по всей стране.



Такое предупреждение сделал глава полиции Коби Шабтай.



По его словам, на сегодняшний день полицейские лучше подготовлены, чем во время операции "Страж стен", когда насилие вспыхнуло в смешанных городах.



"Но мы по-прежнему находимся не на том уровне, на котором должны быть. Мы не сможем справиться с подобными сценариями, если произойдет инцидент на нескольких фронтах во всем Государстве Израиль", — предупредил Шабтай.



По его словам, не хватает людей, ресурсов, средств и оборудования для того, чтобы полиция "была на высоте".



Он подчеркнул, что в Лоде не хватает 30% личного состава, то есть, порядка 56 офицеров. Шабтай предупредил, что ситуация с кадрами не улучшится, если не решится вопрос о повышении зарплат правоохранителям.