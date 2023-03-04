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Шабтай: Мы здесь, чтобы защитить общественность и разрешить свободу протеста
04.03.2023 19:13 Наталья Богинская

Шабтай: Мы здесь, чтобы защитить общественность и разрешить свободу протеста

Начальник полиции Коби Шабтай заявил, что не допустит, чтобы протестующие блокировали основные дороги на фоне сегодняшних антиправительственных митингов.

“Я призываю общественность потушить огонь. Полиция никому не враг”, – заявил Шабтай журналистам из командного центра полиции в Тель-Авиве.
“Мы здесь, чтобы защитить общественность и разрешить свободу протеста”, – сказал он.

“Но в демократическом протесте есть границы, и мы ожидаем, что они будут соблюдаться”, – заявил Шабтай. “Мы не допустим вандализма или перекрытия магистральных артерий, тем более не нападения на офицеров”.

В предыдущие недели протестующие пытались перекрыть шоссе Аялон в Тель-Авиве.

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