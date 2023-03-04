



Шабтай: Мы здесь, чтобы защитить общественность и разрешить свободу протеста

Начальник полиции Коби Шабтай заявил, что не допустит, чтобы протестующие блокировали основные дороги на фоне сегодняшних антиправительственных митингов.



“Я призываю общественность потушить огонь. Полиция никому не враг”, – заявил Шабтай журналистам из командного центра полиции в Тель-Авиве.

“Мы здесь, чтобы защитить общественность и разрешить свободу протеста”, – сказал он.



“Но в демократическом протесте есть границы, и мы ожидаем, что они будут соблюдаться”, – заявил Шабтай. “Мы не допустим вандализма или перекрытия магистральных артерий, тем более не нападения на офицеров”.



В предыдущие недели протестующие пытались перекрыть шоссе Аялон в Тель-Авиве.