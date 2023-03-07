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Шабтай и Бен-Гвир: операция в Дженине прошла успешно
07.03.2023 19:04 Алина Груднева

Шабтай и Бен-Гвир: операция в Дженине прошла успешно

Глава полиции Коби Шабтай и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировали операцию в Дженине.

"Операция завершилась успешно. У нас есть несколько офицеров с ранениями средней и легкой степени тяжести", — сообщил Шабтай.

В свою очередь, Бен-Гвир похвалил ЦАХАЛ, МАГАВ, Ямам и ШАБАК за ликвидацию террориста, убившего двух братьев в Хавара.

"Я желаю полного выздоровления оперативникам, получившим ранения в бою. Пусть каждый террорист знает, что, если он попытается причинить нам вред, он столкнется с последствиями", - подчеркнул он.

Бен-Гвир также приказал усилить готовность полиции по всей стране в ожиданиях возможной эскалации.
 

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