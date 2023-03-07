



Шабтай и Бен-Гвир: операция в Дженине прошла успешно

Глава полиции Коби Шабтай и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировали операцию в Дженине.



"Операция завершилась успешно. У нас есть несколько офицеров с ранениями средней и легкой степени тяжести", — сообщил Шабтай.



В свою очередь, Бен-Гвир похвалил ЦАХАЛ, МАГАВ, Ямам и ШАБАК за ликвидацию террориста, убившего двух братьев в Хавара.



"Я желаю полного выздоровления оперативникам, получившим ранения в бою. Пусть каждый террорист знает, что, если он попытается причинить нам вред, он столкнется с последствиями", - подчеркнул он.



Бен-Гвир также приказал усилить готовность полиции по всей стране в ожиданиях возможной эскалации.

