



Шабтай: "Действия депутата Ротмана могут разжечь войну"

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай раскритиковал действия депутата Кнессета Симхи Ротмана, который трубил в шофар у Восточной стены комплекса Храмовой горы, где находится мусульманское кладбище. По словам Шабтая, такие действия могут спровоцировать новую войну.



Как сообщает Times of Israel со ссылкой на "Гаарец", Шабтай сделал такое заявление на одной из встреч. Он отметил, что подобные действия могут привести ко второму "Стражу Стен".



Шабтай назвал действия Ротмана "чистой провокацией", предназначенной "только для того, чтобы вызвать беспорядки".



"Зачем провоцировать только ради этого? Если бы подобное произошло на еврейском кладбище, как бы мы отреагировали? Это делается просто для того, чтобы задеть чувства", - заявил начальник полиции.



Кроме этого, Коби Шабтай, согласно сообщениям, заявил, что такие действия могут "зажечь Ближний Восток".