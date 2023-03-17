



Шабтай - Бен-Гвиру: полиция останется аполитичной

Полиция продолжит профессионально действовать в соответствии с законом.



Такое заявление в обращении к министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру сделал глава полиции Коби Шабтай.



"Израильская полиция останется аполитичной, сохранит профессионализм и будет действовать только в соответствии с законом", - подчеркнул он.



Ранее Бен-Гвир поручил полиции действовать с нулевым терпением против протестующих и подстрекателей к насилию в отношении политиков.

