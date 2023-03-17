Шабтай - Бен-Гвиру: полиция останется аполитичной
Полиция продолжит профессионально действовать в соответствии с законом.
Такое заявление в обращении к министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру сделал глава полиции Коби Шабтай.
"Израильская полиция останется аполитичной, сохранит профессионализм и будет действовать только в соответствии с законом", - подчеркнул он.
Ранее Бен-Гвир поручил полиции действовать с нулевым терпением против протестующих и подстрекателей к насилию в отношении политиков.