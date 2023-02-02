



ШАБАС - против закрытия пекарен террористов



После того, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир распорядился закрыть пекарни, которые работали в тюрьмах безопасности и ежедневно снабжали заключенных свежими питами, похоже, что не только заключенные выступают против этого шага, но и тюремная служба, где “не понимают” шаг министра.



ШАБАС утверждает, что из восьми тюрем, в которых отбывают наказание заключенные службы безопасности, только в двух есть пекарни. Теперь, в результате решения о закрытии пекарен, из бюджета ШАБАСа должно быть выделено около 1,5 миллионов шекелей на закупку пит и доставку в тюрьмы.



Кроме того, по утверждению ШАБАС, транспортировка пит в тюрьмы потребует охраны перевозящих их грузовиков, а также их досмотра перед въездом в тюрьмы из-за опасений, что в тюрьму могут быть пронесены телефоны и оружие.



Разведывательные источники уже выявляют активность различных террористических организаций за пределами тюрем с целью разжигания ситуации в тюрьмах, и существует реальное опасение, что после решения министра Бен-Гвира пострадают тюремные охранники.



Как уже говорилось ранее, представители ШАБАС заявляют, что не понимают этого решения и что, по их мнению, оно больше похоже на популистский шаг, чем на шаг, направленный на усложнение жизни заключенных службы безопасности.