



ШАБАК возьмет на себя охрану жены Нетаниягу

Министерская коллегия проголосовала за передачу полномочий по обеспечению безопасности жены и детей премьер-министра Биньямина Нетаниягу службе безопасности ШАБАК. До этого за охрану семьи премьер-министра отвечало специальное полицейское подразделение.



Данное решение принято через четыре дня после того, как Сара Нетаниягу была заблокирована в парикмахерской в Тель-Авиве на несколько часов, в то время как сотни протестующих собрались снаружи, не давая ей уйти.



31-летний Яир Нетаниягу и 28-летний Авнер Нетаниягу также будут защищены ШАБАКом в будущем. Но это, похоже, не распространяется на старшую дочь Нетаниягу, Ноа, которая имеет ограниченные контакты со своим отцом и менее известна общественности.



