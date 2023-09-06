



ШАБАК против Регев: охранник ее не толкал, ее водитель прорвался через барьер





ШАБАК опроверг утверждения министра транспорта Мири Регев о физической конфронтации с охранниками. В опубликованном сегодня, 6 сентября заявлении говорится, что глава организации Ронен Бар согласился с выводами расследования.



Регев оказалась в центре громкого скандалаа между ней, ее водителем и охранником подразделения личной безопасности на мероприятии в Тель Ха-Шомер в начале этой недели. Охранник ШАБАКа утверждает, что его пытался “задавить” водитель Регев, а министр утверждает, что ее толкали охранники ШАБАКа.



Журналист 12-го канала Амит Сегаль пишет: “Видеозапись вчерашнего инцидента между Мири Регев и ШАБАКом показывает картину, отличную от той, что была описана до сих пор. Начнем с конца: Регев физически отталкивается охранниками ШАБАКа, и я не припомню такого в отношении министра в правительстве".

