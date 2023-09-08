



ШАБАК против Регев: Нетаниягу вмешался в ситуацию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вмешался в скандал, разгоревшийся между министром транспорта и ШАБАКом.



Он провел беседы с Роненом Баром и Мири Регев.



По словам источников, разговор был крайне напряженным. В конечном итоге было решено, что Регев встретится с Баром отдельно, чтобы попытаться уладить ситуацию.



Напомним, Регев оказалась в центре громкого скандала между ней, ее водителем и охранником подразделения личной безопасности на мероприятии в начале этой недели. Охранник ШАБАКа сказал, что его пытался "задавить" водитель министра, а она утверждает, что ее толкали охранники ШАБАКа.