



ШАБАК приказал усилить охрану председателя БАГАЦ и министра юстиции

Служба безопасности ШАБАК, как сообщается, решила усилить охрану председателя БАГАЦ Эстер Хают и министра юстиции Ярива Левина, которые являются оппонентами в вопросе реформы судебной системы.



Согласно новостному сообщению Channel 12 в среду, агентство отдало распоряжение об этом после того, как выявило рост угроз в отношении как Хают, так и Левина. Никаких подробностей об угрозах не сообщается.



В домах Хают и Левина и на общественных мероприятиях, которые они посещают, будут приняты усиленные меры безопасности, а также скрытые меры по их охране.



Телеканал также сообщил, что ответственность за безопасность Левина вскоре будет передана канцелярии премьер-министра из подразделения ШАБАК, которое защищало его с момента предыдущего пребывания на посту спикера Кнессета.



В своем выступлении на прошлой неделе Хают осудила планы Левина как "смертельный удар по израильской демократии" и "необузданную атаку на судебную систему, как если бы она была врагом, которого нужно атаковать и усмирить".



Левин, в свою очередь, обвинил Хают и суд в явной политической повестке дня и партнерстве с оппозиционными партиями в противодействии его планам.



"Оказывается, в Израиле есть еще одна партия — партия, которая не участвовала в выборах два месяца назад, партия, которая ставит себя выше Кнессета, выше общественного волеизъявления", — сказал министр юстиции.

