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ШАБАК потребовал от Москвы не вмешиваться в ноябрьские выборы
12.08.2022 10:32 Аркадий Бочаровский

ШАБАК потребовал от Москвы не вмешиваться в ноябрьские выборы


Газета Маарив сообщает о том, что Израиль на официальном уровне потребовал от России не вмешиваться в выборы в Кнессет, которые должны пройти в начале ноября.

Требование передано ШАБАКом представителям ФСБ по требованию премьер-министра Яира Лапида.

В январе 2019 года тогдашний глава ШАБАКа Надав Аргаман рассказал о попытках “иностранного вмешательства” в израильские выборы.

По данным Маарив нынешнее предупреждение “ясно сформулировано и фокусируется на фактах”.

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