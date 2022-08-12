



ШАБАК потребовал от Москвы не вмешиваться в ноябрьские выборы



Газета Маарив сообщает о том, что Израиль на официальном уровне потребовал от России не вмешиваться в выборы в Кнессет, которые должны пройти в начале ноября.



Требование передано ШАБАКом представителям ФСБ по требованию премьер-министра Яира Лапида.



В январе 2019 года тогдашний глава ШАБАКа Надав Аргаман рассказал о попытках “иностранного вмешательства” в израильские выборы.



По данным Маарив нынешнее предупреждение “ясно сформулировано и фокусируется на фактах”.