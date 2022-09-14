



ШАБАК передал ЦРУ информацию о палестинских НПО, внесенных в черный список

После того, как предыдущие усилия не увенчались успехом, делегация израильской службы безопасности посетила Вашингтон на прошлой неделе в очередной попытке убедить администрацию поддержать признание шести неправительственных палестинских организаций террористическими. Дело вызвало резкую критику Израиля в Демократической партии. Госдепартамент США заявил, что новая информация будет рассмотрена.



Решение министра обороны Бени Ганца год назад объявить шесть организаций террористическими вызвало резкую критику в США и странах Европы. Критика в США была особенно жесткой со стороны демократов-членов Конгресса и либеральных еврейских организаций.



Высокопоставленные израильские чиновники признали, что действия против палестинских организаций серьезно подорвали имидж Израиля в США, особенно среди сторонников Демократической партии.



"Мы сказали американцам, что действовали против шести организаций из 250 подобных организаций, действующих на Западном берегу, из-за их причастности к терроризму, а не из-за их политических позиций или из-за того, что они говорят вещи, которые нам не нравятся", - сказал высокопоставленный израильский чиновник.



Высокопоставленные израильские официальные лица заявили, что в состав делегации входили представители Шабак, Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Члены делегации встретились с представителями Госдепартамента США, ЦРУ и директором Национальной разведки США.



Израильская делегация представила актуальную разведывательную информацию о шести палестинских организациях и предполагаемые доказательства их причастности к террористической деятельности Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), заявили израильские официальные лица.



Члены делегации подчеркнули в Госдепартаменте и ЦРУ, что Израиль не пытается подавить деятельность всех палестинских гражданских организаций.



