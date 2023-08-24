



ШАБАК: криминал угрожает 20 арабским кандидатам в мэры

ШАБАК указал на 15-20 арабских местных органов власти, в которых преступные кланы угрожают кандидатам, избирателям и выборным должностным лицам. Об этом сообщил 23 августа “КАН-11”.



Силовики обеспокоены тем, что в этих населенных пунктах свобода выбора может быть нарушена во время муниципальных выборов, назначенных на октябрь. По их мнению существует необходимость в привлечении специальных подразделений помимо полиции.



Министерский комитет, созданный для борьбы с преступностью в арабском секторе 23 августа принял решение привлечь ШАБАК к борьбе с преступностью в арабском обществе. На заседании Комитета предложение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира об использовании административных арестов против преступников встретило сопротивление, в том числе со стороны министра юстиции, органов безопасности и юридического советника.



В ответ министр заявил, что “преступность в арабском секторе может перекинуться на еврейский сектор и весь Израиль”.



“У нас нет времени, это превратится из проблемы преступности в экзистенциальную угрозу Израилю”, – предупредил Бен-Гвир.

