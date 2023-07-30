



ШАБАК: иранские хакеры атаковали израильтян в LinkedIn

Служба внутренней разведки Израиля ШАБАК раскрыла в воскресенье “фишинговую” кампанию, проводимую иранскими официальными лицами против граждан Израиля, в основном нацеленную на государственных служащих и ученых из различных исследовательских институтов с целью сбора информации, пишет i24news.



Иранцы создали поддельные профили, выдавая себя за настоящих граждан Израиля, людей, которые, возможно, уже были в контакте с ними профессионально или лично, и использовали LinkedIn, чтобы начать общение, а затем продолжили его по электронной почте.



Во время переписки они присылали приглашение на конференцию или ссылку на другой интересующий файл, например исследование или статью. Когда вложение или ссылка открывались, они заражали компьютер израильтян.



Затем вредоносный файл предоставлял иранскому субъекту полные права доступа к зараженному компьютеру с удаленным доступом, раскрывая всю информацию.



Осведомленность и бдительность со стороны израильских граждан совокупно с дополнительными действиями ШАБАК и органов безопасности Израиля помешали иранцам достичь своей цели.



Служба общей безопасности Израиля вместе со своими партнерами в разведывательном сообществе заявила в своем заявлении, что продолжает пресекать попытки Ирана собрать информацию через граждан Израиля, и призвала общественность быть бдительной в отношении фишинга.



