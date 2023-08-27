



ШАБАК и СНБ - против комиссии по расследованию Pegasus



Несмотря на критику со стороны юридического советника, сотрудников полиции и органов безопасности, правительство в воскресенье, 27 августа, намерено провести голосование по вопросу создания комиссии по расследованию незаконного использования шпионских программ правоохранительными органами.



В субботу СМИ сообщили, что министр юстиции Ярив Левин намерен вынести предложения по комиссии на утверждение кабинета министров на ближайшем заседании в воскресенье и что она будет сформирована в течение месяца.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет принимать участия в голосовании из-за конфликта интересов в связи с продолжающимся судебным процессом против него.



В июле министр Ярив Левин объявил о создании комиссии для изучения использования шпионских программ в связи с обвинениями в злоупотреблениях. В рамках расследования будет изучен вопрос о применении полицией средства, аналогичного мощной программе Pegasus израильского производства, которая позволяет получать доступ к сотовым телефонам, в том числе скрытно прослушивать разговоры. Комиссия должна будет представить свои выводы через 6 месяцев после начала работы.



Во вторник юридический советник Гали Бахарав-Миара предупредила Левина, что комиссия не должна изучать текущие или находящиеся на рассмотрении дела, которые могут повлиять на судебный процесс.



По данным новостного сайта Ynet, ШАБАК и Совет национальной безопасности выступают против создания комиссии, опасаясь утечки "оперативных секретов".



Между тем, полиция, которая использовала шпионские средства до тех пор, пока они не были в основном изъяты после промежуточного отчета, в котором рассматривались обвинения в злоупотреблениях, предупредила, что новый комитет только ухудшит ситуацию.



"Полиция под управлением комитета - это последнее, что нам нужно в эти трудные дни и во время борьбы с преступностью, особенно в арабской общине", - сказал представитель полиции в интервью Ynet, имея в виду волну убийств в арабской общине, которую полиции с трудом удается сдерживать в последние месяцы.



"Такой комитет задержит восстановление технологических средств еще на много месяцев. Комитет создаст сложную ситуацию в отделе SIGINT, поскольку людям придется нанимать адвокатов", - добавил чиновник.



Люди из окружения министра Левина, однако, указывают на то, что шпионские программы не применялись для борьбы с криминалом в арабской общине.

