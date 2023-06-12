



ШАБАК - это не решение, это опасность для демократии

Привлечение ШАБАК для борьбы с насилием в арабском секторе - это фантазия, возможно, даже порнографическая. Данное мнение озвучено в материале издания Yedioth Ahronoth.



Издание отмечает, что при всем уважении к таким терминам, как "технологические средства" или "способности", привлекательность этой идеи заключается в слове "Служба общей безопасности" со всеми его коннотациями, когда речь идет о предотвращении палестинского терроризма. Что касается того, что именно они будут делать для обнаружения нелегального оружия или раскрытия дел об убийствах, это их проблема, и они, безусловно, будут рады не сообщать об этом.



Именно поэтому правительство невнимательно относится к предупреждениям об опасном потенциале использования такой организации, как ШАБАК, против гражданского населения, подозреваемого в уголовных преступлениях. Как отмечает издание, это правительство было сформировано на основе агрессивной и необузданной кампании, в которой все арабские депутаты были "сторонниками терроризма". А если они являются "сторонниками террористов", то их арабские избиратели идентифицируются как "сторонники террористов", и путь к тому, чтобы поступить с ними так же, как с террористами, очень короткий.



Если закон о Службе общей безопасности действительно будет изменен таким образом, чтобы наделить ее полномочиями по борьбе с преступностью среди гражданских лиц, это будет самый страшный грех, когда-либо совершенный Биньямином Нетаниягу за 30 лет его пребывания на посту политического лидера, пишет издание.



Отмечается, что для Итамара Бен-Гвира это станет еще одной славной победой на пути к достижению экстремистской, расистской, революционной и ужасающе опасной идеологии, которую он представляет.



Как отмечает издание, проблема в том, что фантазия о роли ШАБАК также манит публику, которая потрясена национальной слабостью. Это то же самое настроение, которое сопровождало одно из самых тревожных решений, когда-либо принятых в Израиле в области гражданских прав в прошлом: использование слежки ШАБАК для борьбы с распространением COVID. Тогда тоже стало ясно, насколько далеко готова зайти нормативная общественность из-за претенциозного обещания быстрого решения страшной ситуации. И это было даже не эффективно, и уж тем более не на том уровне, который оправдывал столь вопиющий и серьезный прецедент вторжения в частную жизнь.





