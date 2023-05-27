



Сгинь уже! Михаэли прогнали с демонстрации протеста



Председатель партии Авода Мейрав Михаэли выступила на демонстрации против правовой революции в Каркур.



В мероприятии, по версии СМИ, принимают участие более 2 000 человек. Михаэли сообщила собравшимся, что "женщины - люди, и поэтому они заслуживают равенства, независимо от того, какой они веры и расы. Мы боремся за равенство, мы не должны давать легитимность этому правительству".



Однако Михаэли закончила свою речь на фоне многочисленных освистываний со стороны некоторых протестующих, которые призвали ее уйти в отставку: "Сгинь уже, ты уничтожила Аводу".



Организаторы протеста извинились перед Михаэли, и вскоре после этого она сказала: "Потом перед сценой были люди, которые выкрикивали оскорбления, такое бывает. Я верю в свой путь".

