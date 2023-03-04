



Северной Корее грозит массовый голод, — CNN

Опасения по поводу хронической нехватки продовольствия в Северной Корее растут. На этой неделе несколько источников предположили, что смертность от голода вполне вероятна, сообщает CNN.



Канал ссылается на экспертов, которые говорят, что страна достигла наихудшей точки с 1990-х годов - тогда массовый голод убил сотни тысяч человек, или, по оценкам, 3-5% тогдашнего 20-миллионного населения.



По словам Лукаса Ренгифо-Келлера, аналитика-исследователя из Института Петерсона, данные о торговле, спутниковые снимки и оценки, проведенные ООН и властями Южной Кореи, свидетельствуют о том, что запасы продовольствия в настоящее время “опустились ниже количества, необходимого для удовлетворения минимальных человеческих потребностей”.



Ренгифо-Келлер отметил, что даже если бы продовольствие распределялось поровну — что почти немыслимо в Северной Корее, где приоритет отдается элите и военным, асе равно были бы смерти, связанные с голодом.



Южнокорейские официальные лица согласны с этой оценкой, поскольку Сеул недавно объявил, что, по его мнению, в некоторых районах страны уже есть смерти от голода.



По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, еще до пандемии Covid почти половина населения Северной Кореи недоедала.



В знак того, насколько отчаянной стала ситуация, северокорейский лидер Ким Чен Ын провел на этой неделе четырехдневное собрание Рабочей партии, чтобы обсудить реконструкцию сельскохозяйственного сектора страны, призвав к фундаментальным преобразованиям.



Но эксперты говорят, что Пхеньян должен винить в проблемах только себя. Во время пандемии Пхеньян усилил свою изоляцию, возведя второй слой ограждения вдоль 300 км своей границы с Китаем, тем самым сокращая ту небольшую часть приграничной торговли, к которой у него был доступ.



Случаев, когда люди ввозят в страну контрабандой китайские товары, давая взятку пограничнику, практически не было с тех пор, как границы закрылись.





