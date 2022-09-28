



Северная Осетия объявила режим повышенной готовности

Северная Осетия ввела режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автомобилей с рядом исключений в регион, соответствующий указ подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.



"Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности в республике Северная Осетия-Алания", - сказано в сообщении пресс-службы главы региона в Telegram.



"Ограничить въезд легкового транспорта на территорию Северной Осетии, за исключением автомобильного транспорта, зарегистрированного в республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия и автомобильного транспорта, зарегистрированного за гражданами с местом жительства (пребывания) в Республике Северная Осетия-Алания или находящегося под управлением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Северная Осетия-Алания", - говорится в тексте указа.

