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Северная Македония тоже поддержала создание спецтрибунала для РФ
28.04.2023 22:03 Алина Груднева

Северная Македония тоже поддержала создание спецтрибунала для РФ

Северная Македония следом за Молдовой присоединилась к странам, поддержавшим создание специального трибунала против России.

Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к кооперации по созданию Специального трибунала по делу об агрессии против Украины", - сказал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил македонских друзей за то, что они присоединились к борьбе за справедливость.

"Поддержка создания Специального трибунала продолжает набирать обороты", - резюмировал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возмутился тем, что Молдова присоединилась к инициативе. Он обвинил страну в том, что она "дрейфует в сторону русофобии".
 

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