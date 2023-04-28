



Северная Македония тоже поддержала создание спецтрибунала для РФ

Северная Македония следом за Молдовой присоединилась к странам, поддержавшим создание специального трибунала против России.



Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к кооперации по созданию Специального трибунала по делу об агрессии против Украины", - сказал он.



Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил македонских друзей за то, что они присоединились к борьбе за справедливость.



"Поддержка создания Специального трибунала продолжает набирать обороты", - резюмировал Кулеба.



Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возмутился тем, что Молдова присоединилась к инициативе. Он обвинил страну в том, что она "дрейфует в сторону русофобии".

