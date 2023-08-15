



Северная Македония присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Северная Македония поддержала гарантии безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



"Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины", - говорится в сообщении.



По словам президента, в целом уже присоединились 15 стран. "Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", - добавил Зеленский.



Напомним, Украина рассчитывает, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они нужны для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.



На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.



Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 14 стран, а Офис президента ведет переговоры с США и Великобританией.