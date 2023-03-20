



Северная Македония передала Украине четыре самолета Су-25

Северная Македония передала Украине штурмовики Су-25. О передаче этих 4 самолетов ВСУ упоминалось еще в июле 2022 года. Об этом сообщает издание Janes.



Известно, что эти летательные аппараты - три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ - непригодны к полетам.



Глава Минобороны страны Славянка Петровская сообщила, что доставленное на Украину оборудование состоит из "пехотного оружия и боеприпасов, артиллерийской техники, ОБТ (основных боевых танков, - ред..), самолетов Сухого, систем противотанкового и зенитного вооружения, а также оборудования и боеприпасов для использования военной авиацией".



Новый пакет военной помощи, предназначенный для поддержки Украины, был одобрен на заседании правительства, которое состоялось 14 марта. При этом Петровская отказалась сообщить подробности о типе или количестве техники.



Как сообщают местные СМИ, правительство Македонии также рассматривает передачу ВСУ и геликоптеров. Речь идет про 12 единиц Ми-24.



В августе 2022 года, армия Северной Македонии подарила ВСУ четыре штурмовика Су-25 "Грач". К поставкам самолеты подготовили украинские инженеры.