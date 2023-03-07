



Северная Корея вскоре испытает новую межконтинентальную баллистическую ракету

Южнокорейские законодатели со ссылкой на представителей разведки заявили во вторник, 7 марта, что Северная Корея может провести крупномасштабные военные учения и испытать свою новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в марте или апреле.



Ранее сегодня, в СМИ было опубликовано заявление сестры лидера КНДР Ким Э Чжон, в котором она подчеркнула, что северокорейские власти сочтут попытку США сбить межконтинентальную баллистическую ракету в Тихом океане объявлением войны.



Кроме того, южнокорейская разведка заявила, что первым ребенком северокорейского лидера Ким Чен Ына является сын, и у лидера также есть третий ребенок, пол которого неизвестен. Согласно сообщению, сын не появлялся на публике.

