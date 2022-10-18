



Северная Корея ведет артиллерийские обстрелы у восточного и западного побережья

Северная Корея во вторник произвела артиллерийские обстрелы у восточного и западного побережья, сообщили южнокорейские военные.



ВС Северной Кореи выпустили около 100 снарядов в море у своего западного побережья около 22:00 по местному времени (13:00 по Гринвичу) и еще 150 выстрелов у своего восточного побережья, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.



Последняя военная активность Северной Кореи началась после того, как в понедельник южнокорейские войска начали свои ежегодные оборонительные учения Хогук, призванные повысить их способность реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.



Учения, которые должны завершиться в субботу, являются последними в серии военных учений Южной Кореи за последние недели, включая совместные действия с США и Японией.



