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Северная Корея: США виноваты в крахе международного контроля над вооружениями
04.03.2023 15:01 Ирина Демьянова

Северная Корея: США виноваты в крахе международного контроля над вооружениями

Северная Корея в субботу обвинила Соединенные Штаты в крахе международных систем контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства KCNA.

В МИД страны заявили, что ядерное оружие Пхеньяна является справедливым ответом для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи отметили, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония пересекают опасную черту, и с этим нельзя мириться.
 

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