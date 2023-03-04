



Северная Корея: США виноваты в крахе международного контроля над вооружениями

Северная Корея в субботу обвинила Соединенные Штаты в крахе международных систем контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства KCNA.



В МИД страны заявили, что ядерное оружие Пхеньяна является справедливым ответом для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.



В Министерстве иностранных дел Северной Кореи отметили, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония пересекают опасную черту, и с этим нельзя мириться.

