Северная Корея отрицает поставку оружия в Россию
Северная Корея официально заявила, что никогда не продавала оружие России и не планирует этого делать.
Заявление прозвучало после сообщений США о том, что Москва обратилась к Пхеньяну за пополнением запасов.
Представители США заявили, что Россия находится в процессе закупки ракет и артиллерийских снарядов в Северной Корее.
По их словам, такие шаги, наряду с предполагаемыми закупками иранского оружия, показали, что западные санкции препятствуют усилиям России в войне на Украине.
Москва тогда опровергла эту информацию.
Любое перемещение оружия между двумя странами было бы нарушением санкций Организации Объединенных Наций.
В четверг в заявлении, опубликованном северокорейским государственным СМИ ЦТАК, неназванный представитель министерства обороны Северной Кореи сказал: "Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать".
Он обвинил США и другие "враждебные силы" в распространении слухов для "преследования своих базовых политических и военных целей".
В начале сентября представитель госдепартамента США заявил, что закупки Россией Северной Кореи "могут включать в себя буквально миллионы снарядов, ракет и артиллерийских снарядов".
Но представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби позже выступил с оговоркой относительно этого заявления, заявив, что закупки еще не завершены и нет никаких доказательств того, что оружие будет использоваться в войне на Украине.
Многие из северокорейских вооружений, разработанных в России, родом из советских времен, но у нее есть ракеты, похожие на российские.
Заявления последовали за сообщениями официальных лиц США о том, что первые партии беспилотников иранского производства были доставлены в Россию и что российские операторы беспилотников отправились в Иран для прохождения обучения. Иран отрицает поставки оружия.
В июле Северная Корея была одной из немногих стран, которые официально признали два поддерживаемых Россией сепаратистских региона на востоке Украины. В ответ Украина разорвала все дипломатические отношения с Пхеньяном.
Ранее в этом месяце президент России Владимир Путин пообещал расширить их "всеобъемлющие и конструктивные двусторонние отношения" в письме своему коллеге Ким Чен Ыну. Северная Корея также заявила, что будет углублять "товарищескую дружбу" с Москвой.