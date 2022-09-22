



Северная Корея отрицает поставку оружия в Россию

Северная Корея официально заявила, что никогда не продавала оружие России и не планирует этого делать.



Заявление прозвучало после сообщений США о том, что Москва обратилась к Пхеньяну за пополнением запасов.



Представители США заявили, что Россия находится в процессе закупки ракет и артиллерийских снарядов в Северной Корее.



По их словам, такие шаги, наряду с предполагаемыми закупками иранского оружия, показали, что западные санкции препятствуют усилиям России в войне на Украине.



Москва тогда опровергла эту информацию.



Любое перемещение оружия между двумя странами было бы нарушением санкций Организации Объединенных Наций.



В четверг в заявлении, опубликованном северокорейским государственным СМИ ЦТАК, неназванный представитель министерства обороны Северной Кореи сказал: "Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать".



Он обвинил США и другие "враждебные силы" в распространении слухов для "преследования своих базовых политических и военных целей".



В начале сентября представитель госдепартамента США заявил, что закупки Россией Северной Кореи "могут включать в себя буквально миллионы снарядов, ракет и артиллерийских снарядов".



Но представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби позже выступил с оговоркой относительно этого заявления, заявив, что закупки еще не завершены и нет никаких доказательств того, что оружие будет использоваться в войне на Украине.



Многие из северокорейских вооружений, разработанных в России, родом из советских времен, но у нее есть ракеты, похожие на российские.



Заявления последовали за сообщениями официальных лиц США о том, что первые партии беспилотников иранского производства были доставлены в Россию и что российские операторы беспилотников отправились в Иран для прохождения обучения. Иран отрицает поставки оружия.



В июле Северная Корея была одной из немногих стран, которые официально признали два поддерживаемых Россией сепаратистских региона на востоке Украины. В ответ Украина разорвала все дипломатические отношения с Пхеньяном.



Ранее в этом месяце президент России Владимир Путин пообещал расширить их "всеобъемлющие и конструктивные двусторонние отношения" в письме своему коллеге Ким Чен Ыну. Северная Корея также заявила, что будет углублять "товарищескую дружбу" с Москвой.



