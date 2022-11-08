



Северная Корея опровергла продажу оружия России

В Северной Корее сделали заявление по поводу сообщений о том, что страна продает оружие и боеприпасы России.



В министерстве национальной обороны КНДР опровергли эти сообщения, заявив, что никогда не поставляли оружия в РФ и не собираются этого делать в будущем. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.



"Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было "сделок с оружием" с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем", - говорится в заявлении министерства.



Кроме этого, в ведомстве отметили, что расценивают подобные сообщения от Вашингтона "как часть враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене".



Напомним, что именно в США сообщили о том, что КНДР поставляет оружие России.