



Сети, торгующие в комплексах Big, не собираются бастовать из-за правовой реформы



В отличие от компаний хай-тека, которые объявили, что оплатят рабочие часы сотрудников, выразивших намерение участвовать в “Дне сопротивления” 11 июля, группа Big отказался ответить на запрос по этому вопросу.



Между тем, ряд сетей, работающих в комплексах Big, дали понять, что не намерены бастовать во вторник, 11 июля. Сеть "Рами Леви" объявила, что они останутся открытыми: "Сеть "Рами Леви" не смешивает политические взгляды с бизнесом. Мы обслуживаем независимо от религии, расы, пола и взглядов. Сеть является публичной компанией, обязующейся действовать надежно для всех своих инвесторов и клиентов".



Сеть магазинов "Идан 2000" также уточнила: "Мы занимаемся только игрушками. Наш филиал в комплексе Big будет открыт, как обычно, для широкой публики".



























