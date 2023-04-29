



Сестра Ким Чен Ына разразилась угрозами в адрес США и Южной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына раскритиковала соглашение в сфере обороны между Южной Кореей и США.



По словам Ким Е Чжон, оно отражает "агрессию" против Северной Кореи.



В своем заявлении она пригрозила, что соглашение между Сеулом и Вашингтоном поставит мир и безопасность в регионе под угрозу.



В ответ на слова президента США Джо Байдена о том, что в КНДР произойдет смена режима, если Пхеньян попытается нанести ядерный удар по США или союзником, она обозвала американского лидера "стариком без будущего".



"Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего", — сказала она.