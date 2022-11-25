



Сестра Ким Чен Ына: лидеры Южной Кореи идиоты

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, в четверг выступила с резкой критикой в ​​адрес руководства Южной Кореи, назвав ее президента и правительство "идиотами" и "верными псами США", сообщает AFP.



Ее комментарии прозвучали после того, как на этой неделе Сеул заявил, что рассматривает новые односторонние санкции против северного соседа в связи с недавними ракетными испытаниями, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты на прошлой неделе.



"Этот отвратительный поступок более ясно показывает, что южнокорейская группировка является верными псами и марионеткой Соединенных Штатов. Интересно, какие "санкции" южнокорейская группировка, не более чем дикая собака, бегущая за костью США, нагло налагает на КНДР", — сказала Ким в заявлении, опубликованном Центральным информационным агентством Кореи.



Ким Ё Чжон обвинила президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в создании "опасной ситуации" и сравнила его в невыгодном свете с его более миролюбивым предшественником Мун Чжэ Ином, при котором, по ее словам, Сеул "не был нашей целью".



"Интересно, почему южнокорейский народ до сих пор остается пассивным наблюдателем таких действий "правительства" Юн Сок Ёля и других идиотов", — добавила она.



В последние месяцы напряженность в регионе усилилась, поскольку в 2022 году Северная Корея испытала десятки баллистических ракет, в том числе свои первые межконтинентальные крылатые ракеты. В конце октября Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами вдоль спорной западной морской границы.



