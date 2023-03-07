



Сестра Ким Чен Ина пригрозили США войной

Северокорейские власти сочтут попытку США сбить межконтинентальную баллистическую ракету с КНДР в Тихом океане объявлением войны. Такое заявление сестры лидера КНДР Ким Э Чжон, его публикует провластное тамошнее агентство ЦТАК.



"Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения никакого вреда безопасности окружающих стран, будет следовать военная реакция, как перехватка, то это будет очевидным объявлением войны против КНДР", - заявила Чжон.



По ее словам, в случае расширения демонстративных военных действий США и Южной Кореи, армия КНДР отреагирует: "Также напоминаю, что у нас есть норма военных действий в такой ситуации", - отметила она, не вдаваясь в подробности.

