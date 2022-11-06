



Сестра издателя Едиот Ахронот - за Бен-Гвира на посту министра безопасности

Бывшая жена Сильвана Шалома и сестра издателя Едиот Ахронот Нохи Мозеса Джудит Шалом Нир Мозес - не против назначения председателя "Оцма Йегудит" Итамара Бен Гвира на пост министра внутренней безопасности.



"Если Бен Гвир добьется увеличения бюджета для полиции, укрепит организацию, сохранит честь полицейских - я за", - заявила Шалом Нир Мозес.



По ее словам, "если он примет закон, карающий террористов смертной казнью, я за это. Если он примет четкий закон о том, что сторонники террористов, даже на словах, не могут заседать в Кнессете, я буду только за". Если Бен Гвир аннексирует Иудею и Самарию, я голосую за него - нет причин, почему они не должны быть гражданами".