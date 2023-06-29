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Сестра Голдина накричала на Нетаниягу
29.06.2023 17:42 Алина Груднева

Сестра Голдина накричала на Нетаниягу

Сестра солдата ЦАХАЛа Хадара Голдина, тело которого удерживается ХАМАСом, накричала на премьер-министра Биньямина Нетаниягу на мемориальном мероприятии в Иерусалиме.

"Вы точно знаете, где он, и не смотрите мне в глаза. Вы виновны", — прокричала Айелет Голдин.

Это случилось, когда Нетаниягу покидал мероприятие, посвященное девяти годам со дня операции, в ходе которой был убит Голдин.

"Что лежит в его могиле последние девять лет? Вы бросаете солдат и мирных жителей", — прокричала она.

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