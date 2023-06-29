Сестра Голдина накричала на Нетаниягу
Сестра солдата ЦАХАЛа Хадара Голдина, тело которого удерживается ХАМАСом, накричала на премьер-министра Биньямина Нетаниягу на мемориальном мероприятии в Иерусалиме.
"Вы точно знаете, где он, и не смотрите мне в глаза. Вы виновны", — прокричала Айелет Голдин.
Это случилось, когда Нетаниягу покидал мероприятие, посвященное девяти годам со дня операции, в ходе которой был убит Голдин.
"Что лежит в его могиле последние девять лет? Вы бросаете солдат и мирных жителей", — прокричала она.
איילת גולדין, אחותו של חלל צה"ל הדר גולדין, התפרצה לעבר ראש הממשלה נתניהו באירוע לציון 9 שנים למבצע צוק איתן: "אתה יודע בדיוק איפה הוא, אתה אשם. אני מחנכת את הילדים לאור הערכים שלך אח שלך, מה הערכים שלך? אתה מפקיר חיילים ואזרחים"@HGoldich pic.twitter.com/IblYA4FYN4— כאן חדשות (@kann_news) June 29, 2023