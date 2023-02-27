



Сессия ООН по правам человека: главная тема - преступления России в Украине

В понедельник, 27 февраля, в Женеве начала работу ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой планируется обсудить расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала российского вторжения.





Тема войны в Украине, как ожидается, станет доминирующей на встрече, которая открывается спустя несколько дней после того, как Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с требованием к России немедленно вывести войска из соседней страны.



"Мы хотим, чтобы эта сессия показала, как показала и Генеральная Ассамблея ООН, что мир стоит бок о бок с Украиной", - сказал накануне открытия сессии постоянный представитель Британии в ООН Саймон Мэнли.



Сессия продлится рекордные шесть недель. На открытии уже успел выступить Генсек ООН Антониу Гутерриш. Вот основные заявления из выступления генсека ООН Гутерриша:



▪️ Российская война в Украине привела к большому числу нарушений прав человека;



▪️Рекордные 100 млн человек были вынуждены бежать из-за конфликтов в 2022 году. Лишь вчера затонуло очередное судно с мигрантами, ищущих лучшее будущее для себя и детей. Права мигрантов - это права людей, их нужно уважать без дискриминации;



▪️Крайняя нищета и голод растут во всём мире впервые за десятилетия;



▪️Превосходство белых, антисемитизм и расизм растут во всём мире.



Также прозвучало заявление, что ЕС проанализирует мирный план Китая, хоть он и "ставит жертву и агрессора на один уровень".



В общей сложности в первую неделю ожидаются выступления около 150 глав государств и правительств, в том числе представителей США, Китая, Украины и Ирана.



В четверг, 2 марта, ожидается выступление замглавы МИД России Сергея Рябкова. В прошлом году, когда на заседании Совета начали показывать выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, многие дипломаты покинули зал.