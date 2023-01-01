



Серийный преступник: Хаим Рамон о следователе Нетаниягу



“Журналистское расследование” программы "Увда"породило большой скандал, выпустив в эфир специальный эпизод о следователе Эране Камине, который в течение многих лет был старшим следователем в центральном подразделении по расследованию мошенничества полиции и расследовал дела многих политиков.



Камин в эфире "Увда утверждал, чо сам он подвергся "гонениям", а "Система напугана, после дел Нетаниягу нет расследований коррупции".



Бывший министр юстиции и видный деятель партии Авода Хаим Рамон ответил "следователю номер один". Хаим Рамон сам в прошлом был под следствием Камина, прокомментировал эфир со следователем на радио 103 FM: "Три окружных судьи, каждый в отдельности, определили, что он провел следствие с грубой халатностью. Судья сказал, что есть серьезные подозрения, что это было сделано злонамеренно и что это должно быть расследовано комиссией. Те, кто помешал этому, были членами системы, полицией и прокурорами, а затем государственный аудитор определил, что была фактическая халатность и что он нарушил многие полицейские правила."



"Он злонамеренно ведет прослушку, он уничтожает доказательства. В любой нормальной стране, безусловно, при таких правонарушениях, которое суды определили как незначительное, судебный процесс аннулируется. Уважаемый, вам нужно расследовать правду, вы не машина для вынесения приговоров. Он лгал и нарушил закон о прослушке, он серийный преступник, который хотел пришить себе дело.



"Он солгал и нарушил закон о прослушке, он серийный преступник, который хотел закрыть дело. Он подал на меня в суд за клевету, утверждает, что я его обвинил в том, что он шьет дела. У меня будут два отличных свидетеля: Мени Мазуз и сам Мандельблит. Были обнаружены доказательства, которые могли бы оправдать меня после суда. Однако судьи решили, что это был незначительный проступок, и что я могу спокойно вернуться к общественной жизни", - утверждает Рамон.

