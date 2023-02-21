



Сербия заменит российские истребители МиГ французскими Dassault Rafale

Сербия собирается отказаться от российских истребителей МиГ. Вместо них Белград рассматривает возможность приобретения французских боевых самолетов Dassault Rafale. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, сообщило информационное агентство Bloomberg в понедельник, 20 февраля.



Вучич также пообещал увеличить расходы на оборону для модернизации вооруженных сил страны, в том числе за счет возможной закупки французских боевых самолетов.



Сербия может потратить дополнительно 700 млн евро сверх оборонного бюджета, заявил Вучич. Средства будут направлены на модернизацию танков, добавление 200 единиц бронетехники, боевых беспилотников и привлечение новобранцев в элитные подразделения.



Сербский президент добавил, что сделка с французской Dassault Aviation SA может стоить еще три миллиарда евро, если переговоры с производителем будут успешными.