



Сербия закупит "Байрактары" у Турции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна намерена закупить турецкие военные беспилотники "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро.



"Сегодня мы обсудили увеличение сотрудничества в военной сфере. И я не буду скрывать, что мы хотим купить беспилотники "Байрактар". Но их хочет весь мир, поэтому мы стали в очередь. Мы надеемся, что сможем сделать это в следующем году", — сказал Вучич на пресс-конференции во время визита в Белград турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.