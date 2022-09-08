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Сербия закупит "Байрактары" у Турции
08.09.2022 01:32 Александр Юзовский

Сербия закупит "Байрактары" у Турции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна намерена закупить турецкие военные беспилотники "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро. 

"Сегодня мы обсудили увеличение сотрудничества в военной сфере. И я не буду скрывать, что мы хотим купить беспилотники "Байрактар". Но их хочет весь мир, поэтому мы стали в очередь. Мы надеемся, что сможем сделать это в следующем году", — сказал Вучич на пресс-конференции во время визита в Белград турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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