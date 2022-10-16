



Сербия закрыла свое посольство в Украине

Сербия приняла решение временно закрыть свое посольство в Украине, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. Об этом сообщается на официальном сайте посольства.



«Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий возвращения продолжают осуществлять свою работу в городе Белград», – говорится в сообщении.



Отмечают, что всем гражданам Сербии, которые еще находятся в Украине, помощь и в следующем периоде будет доступной круглосуточно. За любой поддержкой они могут обращаться в посольства Республики Сербия в странах, граничащих с Украиной.



Добавим, Министерство иностранных дел Сербии еще 13 февраля рекомендовало гражданам Республики временно покинуть территорию Украины.

