



Сербия создает бюджетные дроны на фоне войны в Украине

Сербия занялась разработкой собственных дронов-камикадзе, учитывая войну в Украине.



По данным Novosti.rs, такое заявление сделал президент страны Александр Вучич.



По его словам, дроны-камикадзе будут готовы уже к концу этого года.



"Необходимо следить за всем, что больше всего нужно на поле боя", - подчеркнул Вучич.



Он добавил, что необходимо соответствовать дешевому оружию, когда есть такая же по бюджету угроза с воздуха.



"Мы это сейчас видели в Украине. Сейчас мы снова восстанавливаем "Стрелу-10", а их у нас много. Мы постепенно приближаемся к тому, что оказалось самым необходимым в Украине. Это многоствольная ракетница. Это все то, что вы еще не видели" , – отметил Вучич.

