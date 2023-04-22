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Сербия создает бюджетные дроны на фоне войны в Украине
22.04.2023 17:47 Алина Груднева

Сербия создает бюджетные дроны на фоне войны в Украине

Сербия занялась разработкой собственных дронов-камикадзе, учитывая войну в Украине.

По данным Novosti.rs, такое заявление сделал президент страны Александр Вучич.

По его словам, дроны-камикадзе будут готовы уже к концу этого года.

"Необходимо следить за всем, что больше всего нужно на поле боя", - подчеркнул Вучич.

Он добавил, что необходимо соответствовать дешевому оружию, когда есть такая же по бюджету угроза с воздуха.

"Мы это сейчас видели в Украине. Сейчас мы снова восстанавливаем "Стрелу-10", а их у нас много. Мы постепенно приближаемся к тому, что оказалось самым необходимым в Украине. Это многоствольная ракетница. Это все то, что вы еще не видели" , – отметил Вучич.
 

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