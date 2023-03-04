



Сербия открестилась от помощи ВСУ: продолжение скандала

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна не предоставляет военную помощь Украине. Комментарии главы дипломатического ведомства появились после того, как страна-агрессор Россия потребовала у Сербии объяснений касательно поддержки Украины, сообщает издание The Guardian.



Сербский министр иностранных дел подчеркнул, что Сербия не предоставляла оружие "ни одной из сторон конфликта".



"Я могу сказать это, потому что мое министерство дает разрешение на экспорт оружия… Сербия не поставляет военную технику ни в одну страну, которая, по нашему мнению, может вызвать какие-либо проблемы", – заявил Дачич.



Примечательно, что заявления Дачича фактически стали оправданием после заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что "балканский союзник России поставил в Украину тысячи ракет".



