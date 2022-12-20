



Сербия обещает в ускоренном режиме выдать гражданство беженцам

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что более 100 тысяч граждан Российской Федерации и более 20 тысяч граждан Украины, которые прибыли в Сербию после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в скором времени могут получить гражданство республики.



"Сейчас мы будем ускоренно выдавать гражданство украинцам, россиянам, потому что у нас не хватает рабочей силы", — сообщил президент Сербии.



Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий отреагировал на заявление Вучича, объяснив планы сербского правительства "особо теплым отношением к Российской федерации" и "близкими дружескими отношениями" между Сербией и Россией.