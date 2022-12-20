Новости » Политика
Сербия обещает в ускоренном режиме выдать гражданство беженцам
20.12.2022 16:25 Евгения Маркова

Сербия обещает в ускоренном режиме выдать гражданство беженцам

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что более 100 тысяч граждан Российской Федерации и более 20 тысяч граждан Украины, которые прибыли в Сербию после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в скором времени могут получить гражданство республики.

"Сейчас мы будем ускоренно выдавать гражданство украинцам, россиянам, потому что у нас не хватает рабочей силы", — сообщил президент Сербии.

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий отреагировал на заявление Вучича, объяснив планы сербского правительства "особо теплым отношением к Российской федерации" и  "близкими дружескими отношениями" между Сербией и Россией. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы