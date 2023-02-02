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Сербия не планирует вступать в НАТО
02.02.2023 15:06 Ольга Белозерова

Сербия не планирует вступать в НАТО

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия не планирует вступать в НАТО и продолжит "сохранять позицию военного нейтралитета". 

Такое заявление Вучич сделал в ходе специального заседания парламента страны, сообщает ТАСС.

"Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию", - заявил президент Сербии

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