



Сербия готова пойти на уступки Косово, но с одним условием

Сербия готова пойти на уступки Косово в вопросе признания водительских прав, но с одним условием.



"Чисто из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признание независимости Косово", - заявил президент Сербии Александр Вучич.



По его словам, Сербия пойдет на уступки при условии, что Евросоюз предоставит гарантии того, что косовские сербы с выданными в Сербии документами могли свободно передвигаться.