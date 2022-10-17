



Сербия: ЕС как объединение "ушел в прошлое"

Глава МВД Сербии Александр Вулин считает, что его стране нет места в Европейском союзе. Кроме того, он выразил мнение, что ЕС, как объединение, "ушел в прошлое".



"Вопрос не в том, хотим ли мы вступить в ЕС, вопрос в том, хочет ли ЕС Сербию. Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны", – заявил он.



По словам Вулина, ЕС "ушел в прошлое", поскольку страны, вошедшие в него, стали "не государствами, а территориями".



"Отношения с Россией, Китаем и другими свободными странами… это будущее Сербии", – заявил он.