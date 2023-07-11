



Сербия будет закупать газ у Черногории

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова использовать терминал сжиженного природного газа (СПГ-терминал) в порту города Бар в Черногории.



"Сербия заинтересована в покупке части сжиженного газа. Ежедневно можно поставлять более 2,7 миллиона кубометров газа. Этого недостаточно, но это, безусловно, может помочь нам", – цитирует Вучича сообщает BalkanInsight.



Заявление Вучича прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Черногории Яковом Милатовичем во время официального визита черногорского главы государства в Сербию.