\

Новости » Политика
Сербия будет закупать газ у Черногории
11.07.2023 08:42 Дара Киевская

Сербия будет закупать газ у Черногории

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова использовать терминал сжиженного природного газа (СПГ-терминал) в порту города Бар в Черногории.

"Сербия заинтересована в покупке части сжиженного газа. Ежедневно можно поставлять более 2,7 миллиона кубометров газа. Этого недостаточно, но это, безусловно, может помочь нам", – цитирует Вучича сообщает BalkanInsight.

Заявление Вучича прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Черногории Яковом Милатовичем во время официального визита черногорского главы государства в Сербию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru