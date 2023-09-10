



Сенаторы – Байдену: Израиль не должен быть принят в программу безвизового въезда

Пятнадцать сенаторов-демократов призвали администрацию Байдена не принимать Израиль в программу безвизового въезда в США, утверждая, что страна “не соблюдает свое обязательство предоставлять равное обращение с американцами палестинского происхождения, желающими въехать в страну. Об этом сообщает Haaretz.



В письме, которое сенаторы направили госсекретарю Энтони Блинкену, они просят о срочной встрече с ним до официальной даты включения Израиля в программу, то есть в конце этого месяца. По их словам, Израиль “продолжает дискриминировать палестинских арабов, имеющих гражданство США”, тем самым нарушая обязательства, которые он взял на себя в качестве условия для присоединения к программе безвизового режима. Сенаторы отмечают, что американцы палестинского происхождения, проживающие в закрепленных за Палестинской автономией районах Иудеи и Самарии, “должны въезжать в Израиль пешком, поскольку им запрещен въезд в страну на автомобиле”.



По их мнению, “Израиль затрудняет американцам палестинского происхождения аренду автомобилей в международном аэропорту Бен-Гурион”.



“Администрация США не должна позволять Израилю присоединиться к программе безвизового въезда на основании обещания отказаться от дискриминации в течение нескольких месяцев, но должна настаивать на немедленном прекращении этой практики”, – утверждают авторы письма.



Они призвали администрацию Байдена “настоять на том, чтобы Израиль действовал справедливо по отношению к любому американскому гражданину, прибывающему туда, или отказать Израилю в допуске к программе”.



Письмо было инициировано сенатором Крисом Ван Холленом, который считается одним из главных критиков правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу среди демократов. Среди других подписантов – сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и глава юридического комитета Сената Дик Дурбин.