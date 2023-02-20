



Сенатор Сандерс снова критикует Израиль: это расистское правительство

Сенатор США Берни Сандерс в воскресенье назвал правительство Израиля "расистским" и предложил, чтобы помощь Америки Израилю была связана с некоторыми условиями.



Выступая на канале CBS "Face the Nation", интервьюер Маргарет Бреннан спросила Сандерса, считает ли он, что демократия в Израиле находится в опасности.



"Да, меня очень беспокоит то, что делают Нетаниягу и некоторые из его союзников в правительстве, а также то, что может случиться с палестинским народом", — ответил сенатор-еврей.



"Раньше я не говорил этого публично. Но я думаю, что Соединенные Штаты выделяют миллиарды долларов помощи Израилю. И я думаю, что мы должны приложить к этому некоторые условия и сказать, что в Израиле не может быть расистского правительства. Вы не можете отвернуться от решения о двух государствах. Вы не можете унижать палестинский народ там. Вы просто не можете сделать это, а потом приехать в Америку и попросить денег", — добавил он.



Когда Бреннан отметила, что администрация Байдена очень осторожно относится к критике правительства Нетаниягу, Сандерс ответил: "Ну, я не осторожен в этом. Меня смущает то, что в Израиле сейчас такое правительство".

Bernie Sanders calls Israel’s government “racist.”



pic.twitter.com/L4U8IWIVuC — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 19, 2023

Сандерс, который родился в еврейской семье и в молодости провел время в кибуце, но почти не упоминал о своем еврействе до своей кампании кандидата в президенты в 2020 году.Сандерс, который баллотировался против Байдена на пост президента от Демократической партии в 2020 году, но в конечном итоге выбыл из гонки , неоднократно критиковал израильское правительство и утверждал , что оно является расистским. Популярный среди молодежи за свои прогрессивные и социалистические взгляды, он считается одним из главных игроков в левом движении Демократической партии.В 2019 году Сандерс вызвал бурю негодования, когда заявил на конференции J Street, что США должны перенаправить свою помощь Израилю и вместо этого предоставить ее Газе.