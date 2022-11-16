



Сенатор Круз: тот, кто ведет расследование против Израиля, должен быть уволен

Сенатор США от штата Техас Тед Круз, член комитета по международным отношениям и судебного комитета Сената, отреагировал на новость о том, что администрация Байдена планирует начать расследование ФБР по факту смерти журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле.



“Джо Байден и его администрация рассматривают Израиль и премьер-министра Биньямина Нетаньяху как политических врагов, и поэтому они реагируют на них так же – задействуют ФБР. Наши израильские союзники изначально тесно сотрудничали с США в расследовании этого инцидента, и Государственный департамент и министерства обороны уже сделали свои выводы”, – сказал Тед Круз.



“Это подчеркивает, насколько коррумпированным и откровенно политизированным стало министерство юстиции. Администрация Байдена использует Министерство юстиции, чтобы преследовать своих политических врагов”, – добавил сенатор.



“Все, кто причастен к этому, должны быть уволены или подвергнуты импичменту – вплоть до генерального прокурора Гарланда”, – считает Круз.