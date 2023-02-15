



Сенатор-демократ осудил поселенческие планы Израиля

Сенатор-демократ Крис Мерфи осудил план Израиля легализовать девять поселений и продвигать проекты строительства около 10 тысяч новых домов в Иудее и Самарии.



Он стал одним из первых членов американского Конгресса, выступивших с таким комментарием.



"Похоже, это только начало политики беспрецедентного расширения поселений, явно направленной на расширение суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и предотвращение создания палестинского государства", — возмутился Мерфи.



Он выразил "обеспокоенность" тем, что реализация этой политики сделает более трудным "поддержание широкого двухпартийного консенсуса, который поддерживал безопасность Израиля более 70 лет".